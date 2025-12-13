Во время недавней поездки в Индию эстонская делегация, состоящая из депутатов и государственных служащих, провела продолжительную вечеринку с алкоголем. Как сообщает газета Ohtuleht, члены делегации, не отошедшие от многодневного злоупотребления спиртными напитками, пришли на встречу с Далай-ламой — духовным лидером тибетского буддизма.
В связи с этим принимающая сторона сделала делегации замечание. Организаторы встречи напомнили участникам о преклонном возрасте Далай-ламы и его чувствительности к таким запахам, призвав проявить уважение.
Газета особенно отметила депутатов от партии «Эстония 200» Юку-Калле Райда и Марека Рейнааса, а также советника министра внутренних дел Кадри Напритсон-Акуна. После выхода статьи в СМИ Напритсон-Акуна заявила, что она путешествовала за свой счет и не представляла Эстонию в официальном качестве.
Однако, как подчеркивает издание, в ее документах указано, что она является членом делегации. В социальных сетях она отметила, что не видит ничего предосудительного в употреблении вина или дегустации местного рома во время отпуска.
Министр Игорь Таро поддержал ее, добавив, что действующая система предоставления отпусков подразумевает отдых и расслабление, часто сопровождающиеся хорошей едой и напитками.
— Наш порядок предоставления отпусков предусматривает, что во время отдыха от работы нужно расслабляться, — написал он в соцсетях.
В августе Китай официально прекратил любые контакты с президентом Чехии Петром Павелом после его встречи с Далай-ламой XIV. С точки зрения китайской стороны это стало провокацией, угрожающей территориальной целостности Китая.