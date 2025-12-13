Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Делегация из Эстонии напилась перед визитом к Далай-ламе

Во время недавней поездки в Индию эстонская делегация, состоящая из депутатов и государственных служащих, провела продолжительную вечеринку с алкоголем. Как сообщает газета Ohtuleht, члены делегации, не отошедшие от многодневного злоупотребления спиртными напитками, пришли на встречу с Далай-ламой — духовным лидером тибетского буддизма.

Во время недавней поездки в Индию эстонская делегация, состоящая из депутатов и государственных служащих, провела продолжительную вечеринку с алкоголем. Как сообщает газета Ohtuleht, члены делегации, не отошедшие от многодневного злоупотребления спиртными напитками, пришли на встречу с Далай-ламой — духовным лидером тибетского буддизма.

В связи с этим принимающая сторона сделала делегации замечание. Организаторы встречи напомнили участникам о преклонном возрасте Далай-ламы и его чувствительности к таким запахам, призвав проявить уважение.

Газета особенно отметила депутатов от партии «Эстония 200» Юку-Калле Райда и Марека Рейнааса, а также советника министра внутренних дел Кадри Напритсон-Акуна. После выхода статьи в СМИ Напритсон-Акуна заявила, что она путешествовала за свой счет и не представляла Эстонию в официальном качестве.

Однако, как подчеркивает издание, в ее документах указано, что она является членом делегации. В социальных сетях она отметила, что не видит ничего предосудительного в употреблении вина или дегустации местного рома во время отпуска.

Министр Игорь Таро поддержал ее, добавив, что действующая система предоставления отпусков подразумевает отдых и расслабление, часто сопровождающиеся хорошей едой и напитками.

— Наш порядок предоставления отпусков предусматривает, что во время отдыха от работы нужно расслабляться, — написал он в соцсетях.

В августе Китай официально прекратил любые контакты с президентом Чехии Петром Павелом после его встречи с Далай-ламой XIV. С точки зрения китайской стороны это стало провокацией, угрожающей территориальной целостности Китая.

Узнать больше по теме
Биография Далай-ламы
В материале — биография 14-го Далай-ламы. Духовный лидер тибетцев и один из самых узнаваемых проповедников ненасилия XX—XXI вв.еков проделал путь от мальчика из деревни Такцер до нобелевского лауреата и главы тибетской диаспоры в изгнании.
Читать дальше