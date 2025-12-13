В Ростовской области восстановлено электроснабжение свыше 80% абонентов

В Ростовской области возобновлена подача электроэнергии более чем 80% потребителей, оставшихся без света из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в «Россети Юг».
Основными районами, где ведутся восстановительные мероприятия, стали Аксайский, Белокалитвинский, Боковский, Веселовский, Каменский, Красносулинский, Миллеровский, Неклиновский, Обливский, Октябрьский и Шолоховский районы.
Энергетики продолжат аварийно-восстановительные работы в ночное время. Для этого на местах проведения ремонтных операций устанавливается дополнительное освещение, включая световые башни.
Напомним, нарушения в работе электросетей стали следствием штормового ветра, достигавшего 25 метров в секунду, и интенсивных осадков, обрушившихся на область в ночь на 13 декабря. Преобладающими повреждениями являются обрывы и схлестывания проводов, вызванные экстремальными ветровыми нагрузками.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.