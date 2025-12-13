Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области восстановлено электроснабжение свыше 80% абонентов

В Ростовской области ночью продолжат восстанавливать поврежденные электросети.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области возобновлена подача электроэнергии более чем 80% потребителей, оставшихся без света из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в «Россети Юг».

Основными районами, где ведутся восстановительные мероприятия, стали Аксайский, Белокалитвинский, Боковский, Веселовский, Каменский, Красносулинский, Миллеровский, Неклиновский, Обливский, Октябрьский и Шолоховский районы.

Энергетики продолжат аварийно-восстановительные работы в ночное время. Для этого на местах проведения ремонтных операций устанавливается дополнительное освещение, включая световые башни.

Напомним, нарушения в работе электросетей стали следствием штормового ветра, достигавшего 25 метров в секунду, и интенсивных осадков, обрушившихся на область в ночь на 13 декабря. Преобладающими повреждениями являются обрывы и схлестывания проводов, вызванные экстремальными ветровыми нагрузками.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.