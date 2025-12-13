В Национальном центре «Россия» открылась интерактивная выставка-путешествие «Книга сказок»

В Москве открылась интерактивная выставка-путешествие «Книга сказок». Жители и гости столицы смогут посетить экспозицию в Национальном центре «Россия».
«Я не могу сказать, что это выставка Это сказочное путешествие. И мы приглашаем всех пройти это путешествие. Маршрут так выстроен, что нужно пройти разные испытания», — рассказала гендиректор центра Наталья Виртуозова.
Маршрут экспозиции «Книга сказок» начинается в библиотеке-сокровищнице Жар-птицы. Выставка включает в себя восемь частей, стилизованных под части леса и тематические зоны. Там восемь регионов-участников рассказывают и показывают свои сказки, в которых отражена их история и культура, связанная с идентичностью страны.
На площадке «Книги сказок» представлены Вологодская, Рязанская и Калининградская области, Ставропольский край, Республики Мордовия и Коми, Карелия, Ямало-Ненецкий автономный округ.
«Мы будем рады приветствовать здесь, конечно, наших самых маленьких граждан. безусловно, пройдя вот эти сказки, пройдя этим маршрутом, дети точно будут гордиться тем, что они — граждане Российской Федерации», — заявил замглавы управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич.
Посетить выставку можно будет с 13 декабря 2025 по 1 марта 2026 года.