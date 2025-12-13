Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российская конькобежка Ксения Коржова отобралась на Олимпиаду-2026

Еще одна российская спортсменка завоевала олимпийскую лицензию. Конькобежка Ксения Коржова вошла в топ-20 лучших на дистанциях 3000 м и 5000 м.

Источник: Аргументы и факты

Российская конькобежка Ксения Коржова выиграла забег на 3000 м в дивизионе В на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Норвегии и завоевала олимпийскую лицензию.

Соревнования проходили в Хамаре. Россиянка выступала на них в нейтральном статусе. Она набрала 87 очков за четыре этапа в зачет Кубка мира и вошла в топ-20 лучших на дистанциях 3000 м и 5000 м.

Напомним, Олимпиада-2026 пройдет в Италии с 6 по 22 февраля.

Ранее сообщалось, что на Игры также отобраны фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, ски-альпинист Никита Филиппов, шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков.

Главный тренер России по художественной гимнастике Ирина Винер прежде высказалась о возвращении спортсменов на Олимпийские игры.