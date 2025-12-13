Российская конькобежка Ксения Коржова отобралась на Олимпиаду-2026

Российская конькобежка Ксения Коржова выиграла забег на 3000 м в дивизионе В на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Норвегии и завоевала олимпийскую лицензию.
Соревнования проходили в Хамаре. Россиянка выступала на них в нейтральном статусе. Она набрала 87 очков за четыре этапа в зачет Кубка мира и вошла в топ-20 лучших на дистанциях 3000 м и 5000 м.
Напомним, Олимпиада-2026 пройдет в Италии с 6 по 22 февраля.
Ранее сообщалось, что на Игры также отобраны фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, ски-альпинист Никита Филиппов, шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков.
Главный тренер России по художественной гимнастике Ирина Винер прежде высказалась о возвращении спортсменов на Олимпийские игры.