В Батайске разобрали накренившуюся из-за ветра новогоднюю елку

В центральном парке имени Ленина города Батайска Ростовской области демонтирована главная новогодняя ель. Причиной послужил сильный ветер, под воздействием которого конструкция накренилась.
По информации городской администрации, специалисты подрядной организации оперативно сняли украшения и хвойные ветви. Ведется полный разбор каркаса для его последующего детального осмотра и ремонта.
По предварительным данным, причиной инцидента, произошедшего 13 декабря, стала увеличенная парусность конструкции из-за применения в этом году новой, более плотной искусственной хвои, которая сильнее улавливает порывы ветра. После осмотра каркас планируется укрепить, усилить крепления и, возможно, скорректировать схему установки.
Окончательные сроки восстановления елки пока не определены — они зависят от результатов проверки и необходимых доработок для полного обеспечения безопасности. После завершения работ конструкцию снова соберут, установят ветви и праздничные украшения.
