Остатки редкого храма Солнца нашли археологи в Египте

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянские археологи обнаружили недалеко от Каира остатки редкого храма Солнца, принадлежавшего древнеегипетскому царю. Об этом сообщило Министерство древностей Египта, сообщает «МИР24».
Речь идет о храме царя Нюсерре. Он относится к Пятой династии, его остатки были найдены в некрополе Абусир к югу от столицы. Он является частью монументального комплекса, который посвящен культу бога солнца Ра, и одним из немногих идентифицированных на данный момент солнечных храмов.
В министерстве отметили, что в ходе миссии впервые было обнаружено больше половины храма, долгое время погребенного под отложениями Нила.
Колоссальное сооружение площадью более 1 тыс. кв.м имеет уникальную архитектуру, которая ставит его в один ряд с крупнейшими и наиболее примечательными храмами долины в некрополе Мемфиса, подчеркнули в ведомстве. Были идентифицированы архитектурные особенности, в том числе основания колонн, облицовка стен и гранитные пороги, а также наклонный пандус. Эксперты предположили, что он соединял храм с Нилом или одним из его рукавов.
Абусир находится примерно в 20 км к югу от Каира. Это археологический памятник, в котором находятся пирамиды нескольких фараонов. По данным британского Университета Лестера, во время правления фараонов Пятой династии было построено шесть солнечных храмов. -0-