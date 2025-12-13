Остатки редкого храма Солнца нашли археологи в Египте

Колоссальное сооружение площадью более 1 тыс. кв.м имеет уникальную архитектуру, которая ставит его в один ряд с крупнейшими и наиболее примечательными храмами долины в некрополе Мемфиса, подчеркнули в ведомстве. Были идентифицированы архитектурные особенности, в том числе основания колонн, облицовка стен и гранитные пороги, а также наклонный пандус. Эксперты предположили, что он соединял храм с Нилом или одним из его рукавов.