Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пригрозил серьёзным ответом после убийства американских военных в САР

В Пентагоне заявили, что в Сирии убиты двое американских военных, а также переводчик, президент США Дональд Трамп пообещал ответные действия.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пообещал «очень серьёзные» ответные действия в отношении ИГ* после гибели американских военных в Сирийской Арабской Республике.

По его словам, речь идёт об атаке против США и САР. Он уточнил, что президент Сирии Ахмед аш-Шараа «крайне разгневан и обеспокоен».

«Это была атака ИГ против США и Сирии в очень опасном районе Сирии, который не полностью контролируется сирийскими властями. Президент Сирии Ахмед аш-Шараа крайне разгневан и обеспокоен этим нападением. Последуют очень серьёзные ответные меры», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Напомним, в районе Пальмиры в Сирийской Арабской Республике были убиты двое военнослужащих и переводчик из Соединённых Штатов. Ещё три человека получили ранения. По словам помощника шефа Пентагона по связям с общественностью Шона Парнелла, военные оказывали поддержку в проведении операций против ИГ.

Министр войны США проинформировал, что напавший на американских военнослужащих боевик ИГ был убит силами партнёров.

Ранее сообщалось, что власти Сирийской Арабской Республики передают разведывательную информацию о потенциальных угрозах со стороны террористической организации «Исламское государство»* новым властям Сирийской Арабской Республики.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше