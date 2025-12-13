Трамп пригрозил серьёзным ответом после убийства американских военных в САР

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пообещал «очень серьёзные» ответные действия в отношении ИГ* после гибели американских военных в Сирийской Арабской Республике.
По его словам, речь идёт об атаке против США и САР. Он уточнил, что президент Сирии Ахмед аш-Шараа «крайне разгневан и обеспокоен».
«Это была атака ИГ против США и Сирии в очень опасном районе Сирии, который не полностью контролируется сирийскими властями. Президент Сирии Ахмед аш-Шараа крайне разгневан и обеспокоен этим нападением. Последуют очень серьёзные ответные меры», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Напомним, в районе Пальмиры в Сирийской Арабской Республике были убиты двое военнослужащих и переводчик из Соединённых Штатов. Ещё три человека получили ранения. По словам помощника шефа Пентагона по связям с общественностью Шона Парнелла, военные оказывали поддержку в проведении операций против ИГ.
Министр войны США проинформировал, что напавший на американских военнослужащих боевик ИГ был убит силами партнёров.
Ранее сообщалось, что власти Сирийской Арабской Республики передают разведывательную информацию о потенциальных угрозах со стороны террористической организации «Исламское государство»* новым властям Сирийской Арабской Республики.
* Террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ.