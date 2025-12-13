Ричмонд
Трамп в ярости грозит ответными мерами из-за гибели американских военных: «Будет очень серьезное возмездие»

Трамп пообещал ответные действия против ИГ* после гибели военных США в Сирии.

Президент США Дональд Трамп в ярости из-за гибели американских военных в Сирии. Два военнослужащих армии США и один гражданский переводчик, по данным Пентагона, были убиты на территории сирийской Пальмиры во время проведения операции против группировки «Исламское государство» (ИГ)*.

Трамп заявил, что гибель американских военных не останется безнаказанной и пригрозил исламистам серьезными ответными мерами.

«Это была атака против США и Сирии, в очень опасной части Сирии, которая не полностью находится под их контролем. Будет очень серьезное возмездие», — написал американский президент в своей социальной сети Truth Social.

Трамп заявил также о реакции на нападение президента Сирии Ахмед аш-Шараа. По словам американского лидера, тот чрезвычайно «зол и обеспокоен этой атакой».

Американские и сирийские бойцы были атакованы 13 декабря. Раненые сразу же были эвакуированы на военную базу США Аль-Танф, их доставили туда вертолетами. Но троих пострадавших при нападении спасти не удалось.

*организация признана террористической и запрещена в РФ.

