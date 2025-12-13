Пик декабрьского звездопада Геминиды можно будет наблюдать в ночь на 14 декабря

Геминиды будут хорошо видны в обоих полушариях Земли. В Москве звездопад нужно искать над южным горизонтом после полуночи. Радиант будет находиться вблизи заметной на небе звезды Кастор в созвездии Близнецов. Средняя мощность потока составляет около 150 вспышек в час в ночь пика, но в 2011 году ученые насчитали за это же время около 200 метеоров. В этот раз астрономы ожидают до 120 «падающих звезд» в час.