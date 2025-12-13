В Саратовской области из-за аварии заблокирована трасса: людей эвакуировали в метель с помощью МЧС

В Саратовской области трасса оказалась заблокирована из-за ДТП. Людей, застрявших в метель, пришлось эвакуировать при помощи сотрудников МЧС. Об этом в своем Telegram-канале рассказал начальник местного Управления региональной безопасности Юрий Юрин.
Сообщается, что происшествие случилось в Балаковском районе, где одна из машин была заблокирована на дороге после аварии. Из-за сильного мороза спасатели вывезли из затруднительного положения как взрослых, так и детей.
В Саратовской области из-за ДТП заблокировали трассу Фото: Telegram-канал Юрия Юрина.
Кроме того, в Энгельсском районе Саратовской области на трассе между Энгельсом и Безымянным автомобиль скорой помощи попал в снежный занос и застрял. Водителя и двух пациентов оперативно эвакуировали спасатели областной службы.
Аналогичная ситуация случилась в Марксовском районе — там спасатели при помощи МЧС эвакуировали из снежной западни шестерых взрослых и троих детей.
Ранее стало известно о массовом ДТП в Пензенской области. В результате аварии пострадали шесть человек, среди которых один ребенок. Трое из них были доставлены в Клиническую больницу имени Г. А. Захарьина, где их состояние оценивается как средней тяжести.