Посланник Трампа по Белоруссии Коул не исключил освобождение еще 1000 человек

Спецпосланник президента Соединенных Штатов по Белоруссии Джон Коул сообщил, что еще почти 1000 заключенных могут быть освобождены в ближайшие месяцы.
Он выразил надежду, что их отпустят «одной большой группой».
— Я думаю, что это более чем возможно. Мы на правильном пути, импульс есть, — цитирует его Reuters.
В таком случае можно было бы снять большую часть санкций с Белоруссии, отметил Коул.
— Я думаю, что это справедливый обмен, — добавил он.
Помилованных президентом Белоруссии Александром Лукашенко оппозиционеров, в том числе Виктора Бабарико и Марию Колесникову, после освобождения доставили на Украину.
Колесникова во время предвыборной кампании 2020 года была координатором штаба Бабарико, собиравшегося баллотироваться в президенты. Она была арестована в сентябре, позже ее приговорили к 11 годам тюрьмы по делу о попытке захвата власти.
Бабарико — экс-глава Белгазпромбанка, который планировал баллотироваться в президенты и считался основным соперником Лукашенко. Его приговорили к 14 годам тюрьмы по обвинению в получении взятки в особо крупном размере и легализации средств, которые были получены преступным путем.
Всего в рамках договоренностей с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и по его просьбе, «в связи с отменой незаконных санкций против калийной отрасли», Лукашенко помиловал 123 граждан различных стран.