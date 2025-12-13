Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посланник Трампа по Белоруссии Коул не исключил освобождение еще 1000 человек

Спецпосланник президента Соединенных Штатов по Белоруссии Джон Коул сообщил, что еще почти 1000 заключенных могут быть освобождены в ближайшие месяцы.

Спецпосланник президента Соединенных Штатов по Белоруссии Джон Коул сообщил, что еще почти 1000 заключенных могут быть освобождены в ближайшие месяцы.

Он выразил надежду, что их отпустят «одной большой группой».

— Я думаю, что это более чем возможно. Мы на правильном пути, импульс есть, — цитирует его Reuters.

В таком случае можно было бы снять большую часть санкций с Белоруссии, отметил Коул.

— Я думаю, что это справедливый обмен, — добавил он.

Помилованных президентом Белоруссии Александром Лукашенко оппозиционеров, в том числе Виктора Бабарико и Марию Колесникову, после освобождения доставили на Украину.

Колесникова во время предвыборной кампании 2020 года была координатором штаба Бабарико, собиравшегося баллотироваться в президенты. Она была арестована в сентябре, позже ее приговорили к 11 годам тюрьмы по делу о попытке захвата власти.

Бабарико — экс-глава Белгазпромбанка, который планировал баллотироваться в президенты и считался основным соперником Лукашенко. Его приговорили к 14 годам тюрьмы по обвинению в получении взятки в особо крупном размере и легализации средств, которые были получены преступным путем.

Всего в рамках договоренностей с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и по его просьбе, «в связи с отменой незаконных санкций против калийной отрасли», Лукашенко помиловал 123 граждан различных стран.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше