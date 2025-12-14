Нацбанк назвал курс доллара и курс евро на 14 декабря

Национальным банком определены курсы валют на 14 декабря, воскресенье. Курс доллара, курс евро и курс российского остались в значениях, установленных на пятницу и субботу, 12 и 13 декабря.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На воскресенье, 14 декабря, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9341 белорусского рубля, 1 евро — 3,4335 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7203 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими в пятницу, 12 декабря, и субботу, 13 декабря, курс евро, курс доллара и курс российского рубля остались без изменения.
Еще в Беларуси изменились законы о соцстраховании и пенсиях.