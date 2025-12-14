Что можно и нельзя делать в Наумов день 14 декабря, который называют Грамотник

Православная церковь 14 декабря вспоминает святого Наума. В народе празднуют Наумов день. Есть еще одно название Грамотник. Все дело в том, что святой был покровителем учителей, учеников.
Что нельзя делать 14 декабря.
Не следует хвастаться своими успехами в образовании. Кроме того, запрещено хвалить других. Предки верили, что в обоих случаях подобное могло обернуться сглазом.
Что можно делать 14 декабря.
По традиции, и учителя, и ученики ходили в храм и молились святому, прося о помощи в учебном процессе. А еще день подходит для того, чтобы начать читать новую книгу. Это считалось хорошей приметой.
Согласно приметам, сильный ветер предупреждает о сильных морозах. В том случае, если на небе сияют звезды, то ждали метель.
