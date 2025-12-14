Ричмонд
Что можно и нельзя делать в Наумов день 14 декабря, который называют Грамотник

Собрали приметы и запреты на 14 декабря, когда отмечают Наумов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 14 декабря вспоминает святого Наума. В народе празднуют Наумов день. Есть еще одно название Грамотник. Все дело в том, что святой был покровителем учителей, учеников.

Что нельзя делать 14 декабря.

Не следует хвастаться своими успехами в образовании. Кроме того, запрещено хвалить других. Предки верили, что в обоих случаях подобное могло обернуться сглазом.

Что можно делать 14 декабря.

По традиции, и учителя, и ученики ходили в храм и молились святому, прося о помощи в учебном процессе. А еще день подходит для того, чтобы начать читать новую книгу. Это считалось хорошей приметой.

Согласно приметам, сильный ветер предупреждает о сильных морозах. В том случае, если на небе сияют звезды, то ждали метель.

Ранее Белгидромет предупредил про −12 и мокрый снег в Беларуси на выходных: «Ощутим свежее дыхание Арктики».

Тем временем в Беларуси пенсионерка получила тунеядскую жировку за мужа, с которым в разводе.

Кроме того, натяжной потолок загорелся в минской квартире, когда хозяйка включила свет в комнате.

