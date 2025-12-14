Ричмонд
Минобороны РФ: силы ПВО за вечер ликвидировали свыше 90 беспилотников ВСУ

Силы ПВО за три часа уничтожили над российскими регионами 94 украинских беспилотника самолётного типа, сообщило Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие за вечер нейтрализовали 94 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над областями страны, сообщает Минобороны РФ.

БПЛА противника были ликвидированы в период с 20:00 до 23:00 мск. Речь идёт о беспилотниках противника самолётного типа.

41 украинские аппараты уничтожили в Республике Крым, ещё 24 — над территорией Брянской области. Кроме того, беспилотники ВСУ ликвидированы в Смоленской, Белгородской, Курской, Орловской, Тульской, Калужской и Липецкой областях.

«В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 41 — над территорией Республики Крым, 24 — над территорией Брянской области, семь — над территорией Смоленской области, шесть — над территорией Белгородской области, шесть — над территорией Курской области, пять — над территорией Орловской области, три — над территорией Тульской области, один — над территорией Калужской области, один — над территорией Липецкой области», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу российские военные отразили атаку Вооружённых сил Украины, ликвидировав 41 беспилотный летательный аппарат над регионами Российской Федерации.

