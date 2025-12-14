Минобороны РФ: силы ПВО за вечер ликвидировали свыше 90 беспилотников ВСУ

Российские военнослужащие за вечер нейтрализовали 94 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над областями страны, сообщает Минобороны РФ.
БПЛА противника были ликвидированы в период с 20:00 до 23:00 мск. Речь идёт о беспилотниках противника самолётного типа.
41 украинские аппараты уничтожили в Республике Крым, ещё 24 — над территорией Брянской области. Кроме того, беспилотники ВСУ ликвидированы в Смоленской, Белгородской, Курской, Орловской, Тульской, Калужской и Липецкой областях.
«В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 41 — над территорией Республики Крым, 24 — над территорией Брянской области, семь — над территорией Смоленской области, шесть — над территорией Белгородской области, шесть — над территорией Курской области, пять — над территорией Орловской области, три — над территорией Тульской области, один — над территорией Калужской области, один — над территорией Липецкой области», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в ночь на субботу российские военные отразили атаку Вооружённых сил Украины, ликвидировав 41 беспилотный летательный аппарат над регионами Российской Федерации.