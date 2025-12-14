Ричмонд
Народный календарь. Почему женщинам стоит обратить внимание на сны 17 декабря

Православные 17 декабря чтут память святой великомученицы Варвары Илиопольской, славившейся своей необычайной красотой. Отец, будучи знатным язычником, заключил ее в башню, стремясь уберечь от чужих взглядов. Уединенное пребывание дало девушке возможность задуматься о мироздании и прийти к вере в единого Бога.

После того как отец отпустил Варвару для подготовки к браку, она крестилась среди местных христиан. Узнав об этом, отец подверг ее жестоким пыткам, а затем казнил дочь, обезглавив ее. В тот же миг раздался гром, и молния ударила в отца.

На Руси святая считалась защитницей от различных недугов. Матери молились ей о здоровье своих детей и защите от темных сил.

Именно в эту дату в старину начинали подготовку к зимним праздникам. Существовало поверье, что ранний подъем хозяйки в этот день принесет удачу на весь год.

Также считалось, что в Варварин день начинались сильные морозы, поэтому в народе говорили: «Трещит Варюха — береги нос да ухо!». Кроме того, с наступлением холодов дороги становились крепче, распутица уходила и народ говорил: «Варвара мостит, Савва гвозди острит, Никола прибивает».

Женщины обращали внимание на сны, увиденные в ночь на Варварин день, так как считалось, что эти сновидения могут быть пророческими.

Приметы погоды:

Коль дует восточный ветер, то быть морозу.

Если небо ясное и звездное — будет сильный мороз.

Закат красного цвета — следующий день будет ясным.

Именины отмечают: Анастасия, Кира, Екатерина, Дмитрий, Александр, Иван, Василий, Николай, Геннадий, Алексей.