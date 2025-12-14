Народный календарь. Почему женщинам стоит обратить внимание на сны 17 декабря

Православные 17 декабря чтут память святой великомученицы Варвары Илиопольской, славившейся своей необычайной красотой. Отец, будучи знатным язычником, заключил ее в башню, стремясь уберечь от чужих взглядов. Уединенное пребывание дало девушке возможность задуматься о мироздании и прийти к вере в единого Бога.
После того как отец отпустил Варвару для подготовки к браку, она крестилась среди местных христиан. Узнав об этом, отец подверг ее жестоким пыткам, а затем казнил дочь, обезглавив ее. В тот же миг раздался гром, и молния ударила в отца.
На Руси святая считалась защитницей от различных недугов. Матери молились ей о здоровье своих детей и защите от темных сил.
Именно в эту дату в старину начинали подготовку к зимним праздникам. Существовало поверье, что ранний подъем хозяйки в этот день принесет удачу на весь год.
Также считалось, что в Варварин день начинались сильные морозы, поэтому в народе говорили: «Трещит Варюха — береги нос да ухо!». Кроме того, с наступлением холодов дороги становились крепче, распутица уходила и народ говорил: «Варвара мостит, Савва гвозди острит, Никола прибивает».
Женщины обращали внимание на сны, увиденные в ночь на Варварин день, так как считалось, что эти сновидения могут быть пророческими.
Приметы погоды:
Коль дует восточный ветер, то быть морозу.
Если небо ясное и звездное — будет сильный мороз.
Закат красного цвета — следующий день будет ясным.
Именины отмечают: Анастасия, Кира, Екатерина, Дмитрий, Александр, Иван, Василий, Николай, Геннадий, Алексей.