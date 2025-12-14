Календарь на 14 декабря: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

* День памяти 47 ронинов — Япония. 14 декабря тысячи японцев собираются в храме Сэнкагудзи в центре Токио, чтобы вспомнить одну из главных национальных легенд. В XVIII веке выступавший против расточительства господин Асано нанес рану чиновнику во дворце сегуна, защищая свою честь. Асано поплатился за это жизнью, а его клан был распущен. 47 его самураев стали ронинами и поклялись отомстить за хозяина. Они нашли виновника смерти Асано, исполнили свое обещание, после чего покончили с собой. С тех пор память воинов чтят по всей стране. Мужчины наряжаются в костюмы ронинов и выходят на улицы, чтобы присоединиться к праздничному шествию. Женщины и дети тоже участвуют в параде: они несут национальные угощения и предлагают их всем желающим.