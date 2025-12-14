Волгоградцы смогут послать открытку Деду Морозу

16 декабря в рамках проекта «Музейная академия новогодних наук» совместно с Почтой России в Волгограде состоится церемония гашения новогодних марок и открыток. Они были выпущены ограниченным тиражом и впоследствии могут стать желанными для коллекционеров почтовой атрибутики. Кроме того, для торжественного мероприятия подготовят специальный штемпель.
Как сообщает комитет культуры Волгоградской области, гостям расскажут о традициях встречи Нового года и Рождества в Царицыне, Сталинграде и Волгограде.
Также в этот день посетители Волгоградского краеведческого музея смогут отправить открытку в любую точку мира. Поздравления можно будет послать не только родственникам и друзьям, но и самому Деду Морозу.