Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцы смогут послать открытку Деду Морозу

Уникальная возможность будет предоставлена посетителям Волгоградского областного краеведческого музея.

Источник: ИД «Волгоградская правда»

16 декабря в рамках проекта «Музейная академия новогодних наук» совместно с Почтой России в Волгограде состоится церемония гашения новогодних марок и открыток. Они были выпущены ограниченным тиражом и впоследствии могут стать желанными для коллекционеров почтовой атрибутики. Кроме того, для торжественного мероприятия подготовят специальный штемпель.

Как сообщает комитет культуры Волгоградской области, гостям расскажут о традициях встречи Нового года и Рождества в Царицыне, Сталинграде и Волгограде.

Также в этот день посетители Волгоградского краеведческого музея смогут отправить открытку в любую точку мира. Поздравления можно будет послать не только родственникам и друзьям, но и самому Деду Морозу.