Гороскоп для всех знаков зодиака на 14 декабря

День Скорпионов будет непростым, но все же не безнадежным. Сохраняйте спокойствие и избегайте провокаций — а они будут. Если вы поддадитесь эмоциям, особенно до полудня, конфликты почти неизбежны. И последствия этих конфликтов будут не очень приятными. Причем, даже если вас спровоцировали, в конфликте вы не всегда будете правы. Ближе к вечеру будет легче контролировать свои чувства.