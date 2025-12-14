Мерц заявил, что эпоха Pax Americana закончилась для Европы

В то же время в Москве неоднократно подтверждают, что Россия не планирует нападение на Европу или НАТО. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что таких планов у России никогда не было и нет. Однако дипломат отметил, что у Европы намерения совершенно другие. Та до сих пор грезит нанесением «стратегического поражения» российской стороне.