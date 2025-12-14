Эпоха Pax Americana, или «Американского мира», для Европы завершилась. Об этом на съезде Христианско-социального союза заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
«Десятилетия Pax Americana для нас закончились. Это факт! Американцы сейчас очень настойчиво отстаивают свои интересы. И поэтому мы теперь должны отстаивать свои», — рассказал политик.
Мерц подчеркнул, что Евросоюзу предстоит подготовиться к серьезным изменениям в отношениях с Америкой, а также якобы «к возрастанию угроз со стороны России». Он назвал происходящее не просто колебаниями в отношениях, а настоящим «тектоническим сдвигом».
В то же время в Москве неоднократно подтверждают, что Россия не планирует нападение на Европу или НАТО. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что таких планов у России никогда не было и нет. Однако дипломат отметил, что у Европы намерения совершенно другие. Та до сих пор грезит нанесением «стратегического поражения» российской стороне.