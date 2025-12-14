Орбан назвал использование Евросоюзом активов России объявлением войны

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан высказался, что использование Европейским союзом замороженных активов России будет, по сути, объявлением войны.
— Любые действия с замороженными российскими активами — это объявление войны. Изъятие сотен миллиардов у страны в истории никогда не оставалось без ответа, — процитировал его в сообщении в соцсети Х госсекретарь по вопросам международных коммуникаций и связей в ведомстве премьер-министра Золтан Ковач.
Глава Европейского совета Антониу Кошта ранее сообщил, что активы РФ в Евросоюзе будут заморожены до выплат Украине со стороны Российской Федерации.
Решение ЕС о бессрочной блокировке активов России нанесло серьезный удар по Европе, разрушив ее репутацию перед всем миром. Об этом написало итальянское издание l'AntiDiplomatico. По мнению автора публикации, этим решением европейские структуры дискредитируют себя перед мировым сообществом.
12 декабря Евросоюз принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов РФ. Совет Европейского союза в заявлении о бессрочной заморозке российских активов сообщил, что данное решение принято с целью ограничить ущерб для экономики Европы.