Женатый избранник Анны Семенович решил сэкономить на их свадьбе

Денис Шреер несколько лет встречается с экс-солисткой «Блестящих» Анной Семенович. При этом мужчина состоит в официальном браке, зарегистрированном в Германии. По его словам, расторгнуть союз за границей — долгая процедура.

Источник: Life.ru

Шреер сопровождает Анну на всех светских мероприятиях. Журналисты напрямую спросили его, когда он женится на артистке. Денис ответил, что тратить огромные суммы на свадьбу не планирует. Для певицы брак — первое и очень долгожданное событие.

«Я уже говорил не раз, что если она будет, то она будет (свадьба. — Прим. Life.ru), скорее всего, небольшой, в кругу только близких друзей, и, возможно, вы об этом узнаете только уже после», — рассказал Денис изданию «7 Дней».

Он заявил, что собирается жениться на Анне в 2026 году. Однако Шреер не пояснил, как планирует совместить существующий брак с новыми отношениями, и официального предложения руки и сердца певице пока не последовало.

Ранее Анна Семенович рассказала о последствиях неудачной пластической операции. Процедуру провели десять лет назад, и после неё у певицы начались серьёзные проблемы. Осложнения сопровождались сильной болью и дискомфортом. Чтобы исправить ситуацию, она обратилась к другому хирургу. Специалист устранил ошибки коллеги, но восстановление заняло полтора года.

