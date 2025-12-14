Не «Погода в доме»: Как Долина оставляла мужей инвалидами и в разрухе

— Илья подходит и восхищенно говорит: «Вы такая красивая!» И я почувствовала, что это не просто комплимент. Меня как током ударило, у меня такого в жизни никогда не было. Потом на гастролях я к нему присматривалась, мы много общались, и я поняла, какой это эмоциональный, тонкий, чуткий человек, — откровенничала как-то звезда эстрады.