Bild: в ФРГ задержали пять человек за подготовку теракта на рождественском рынке

В Германии задержали пять человек, которые, по данным правоохранителей, могли планировать теракт на рождественском рынке в Нижней Баварии. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники в силовых структурах.
«Речь идет о трех марокканцах, одном египтянине и одном сирийце. Они, как предполагается, планировали въехать на автомобиле в рождественский рынок», — говорится в тексте материала.
В субботу, 13 декабря, четверо фигурантов дела были доставлены к судье, который выдал ордера на их арест, сообщила пресс-секретарь генеральной прокуратуры Мюнхена. По поводу причастности сирийца решение пока не принято, он остаётся под стражей.
Отмечается, что информация о готовящемся теракте поступила от иностранной разведки.
