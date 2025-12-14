Ричмонд
Bild: в ФРГ задержали пять человек за подготовку теракта на рождественском рынке

Информация о готовящемся теракте в Германии поступила от иностранной разведки.

Источник: Комсомольская правда

В Германии задержали пять человек, которые, по данным правоохранителей, могли планировать теракт на рождественском рынке в Нижней Баварии. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Речь идет о трех марокканцах, одном египтянине и одном сирийце. Они, как предполагается, планировали въехать на автомобиле в рождественский рынок», — говорится в тексте материала.

В субботу, 13 декабря, четверо фигурантов дела были доставлены к судье, который выдал ордера на их арест, сообщила пресс-секретарь генеральной прокуратуры Мюнхена. По поводу причастности сирийца решение пока не принято, он остаётся под стражей.

Отмечается, что информация о готовящемся теракте поступила от иностранной разведки.

Ранее в Татарстане были задержаны двое мужчин, которых подозревают в подготовке теракта с использованием самодельного взрывного устройства и сотрудничестве с украинскими спецслужбами.