Танк старшего лейтенанта Альжанова уничтожил склад боеприпасов и солдат ВСУ

Российские танкисты уничтожили склад боеприпасов противника и до пяти солдат Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
Удар по объекту и живой силе ВСУ нанёс танк под управлением командира танковой роты старшего лейтенанта Рената Альжанова. В МО уточнили, что старший лейтенант Альжанов скрытно вывел боевую машину на закрытую огневую позицию.
«Получив координаты цели, Ренат Альжанов скрытно вывел танк на закрытую огневую позицию, умело используя возможности боевой машины прицельной стрельбой, уничтожил склад боеприпасов противника и до пяти боевиков ВСУ. Благодаря профессионализму и мужеству офицера и слаженной работе экипажа танка поставленная боевая задача выполнена без потерь у личного состава», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве рассказали о подвиге командира самоходно-артиллерийской батареи старшего лейтенанта Саяна Хаднаева. Военнослужащий уничтожил бронегруппу Вооружённых сил Украины: две БМП осуществляли попытки атаковать позиции РФ. Помимо этого, ликвидированы два миномётных расчёта украинских войск.
Старший лейтенант Хаднаев ликвидировал технику и солдат противника «в условиях активного радиоэлектронного противодействия и нестабильной связи с вышестоящим командованием». Офицер использовал данные разведки и корректировал огонь с БПЛА.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.