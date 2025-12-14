Матвей Сафонов провел третий матч подряд в воротах ПСЖ

«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Мецом» со счётом 3:2 в гостевом матче 16-го тура чемпионата Франции. Ворота парижского клуба в третий раз подряд защищал российский вратарь Матвей Сафонов, который ранее в сезоне не привлекался к играм.
Голы за ПСЖ забили Гонсалу Рамуш (31-я минута), Кентен Нджанту (39) и Дезире Дуэ (63). У «Меца» отличились Жесси Деменге (42) и грузинский нападающий Георгий Цитиашвили (80).
Благодаря этой победе ПСЖ вышел на первое место в турнирной таблице с 36 очками, тогда как «Мец» остаётся на последней, 18-й строчке с 11 очками, потерпев четвёртое поражение подряд.
Ранее сообщалось, что Матвей Сафонов не пропустил в матче ПСЖ с «Атлетиком» в ЛЧ.
