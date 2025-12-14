Матвей Сафонов провел третий матч подряд в воротах ПСЖ

«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Мецом» со счётом 3:2 в гостевом матче 16-го тура чемпионата Франции. Ворота парижского клуба в третий раз подряд защищал российский вратарь Матвей Сафонов, который ранее в сезоне не привлекался к играм.