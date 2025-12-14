Стали известны дата и место похорон посла России в КНДР Александра Мацегоры

Стала известна дата и место похорон посла России в КНДР Александра Мацегоры. Прощальная церемония с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике состоится 16 декабря 2025 года (во вторник) в 11:00.
Отмечается, что траурное мероприятие пройдет в Зале прощаний Центральной клинической больницы по адресу: улица Маршала Тимошенко, 25.
О смерти Мацегоры сообщили 8 декабря, уточнив, что он скончался двумя днями ранее. Причина его гибели не была раскрыта.
Александр Иванович занимал должность российского посла в Северной Корее с 2024 года. За свою дипломатическую деятельность он был награждён орденом Александра Невского, орденом Дружбы, а также северокорейским орденом Дружбы I степени.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью Мацегоры. Также северокорейский лидер выразил глубокое сочувствие сотрудникам российского посольства.