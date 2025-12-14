Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны дата и место похорон посла России в КНДР Александра Мацегоры

Прощание с Александром Мацегорой пройдет 16 декабря в ЦКБ.

Источник: Комсомольская правда

Стала известна дата и место похорон посла России в КНДР Александра Мацегоры. Прощальная церемония с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике состоится 16 декабря 2025 года (во вторник) в 11:00.

Отмечается, что траурное мероприятие пройдет в Зале прощаний Центральной клинической больницы по адресу: улица Маршала Тимошенко, 25.

О смерти Мацегоры сообщили 8 декабря, уточнив, что он скончался двумя днями ранее. Причина его гибели не была раскрыта.

Александр Иванович занимал должность российского посла в Северной Корее с 2024 года. За свою дипломатическую деятельность он был награждён орденом Александра Невского, орденом Дружбы, а также северокорейским орденом Дружбы I степени.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью Мацегоры. Также северокорейский лидер выразил глубокое сочувствие сотрудникам российского посольства.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше