Прощание с послом Александром Мацегорой пройдет 16 декабря в ЦКБ

Прощание с послом России в КНДР Мацегорой пройдет 16 декабря в Москве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Прощание с послом России в КНДР Александром Мацегорой пройдет 16 декабря в 11.00 мск в Зале прощаний Центральной клинической больницы в Москве, сообщило посольство РФ в КНДР.

«Прощание с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике А. И. Мацегорой состоится 16 декабря 2025 года (вторник) в 11.00 в Зале прощаний Центральной клинической больницы по адресу ул. Маршала Тимошенко, 25», — говорится в сообщении посольства.