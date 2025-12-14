Пуск «Протона-М» отложили: что случилось

Пуск ракеты носителя «Протон-М» отложили для устранения выявленных технических недостатков. При этом, как сообщили в Роскосмосе, это не скажется на реализации научной программы.
«В ходе плановых предстартовых проверок всех систем диагностировано локальное несоответствие в разгонном блоке ракеты. Пуск ракеты носителя перенесен для устранения недочетов. При этом перенос не повлияет на запланированную научную программу и все задачи будут выполнены», — отмечается в официальном заявлении.
Заместитель генерального директора Роскосмоса Иван Данилов сообщил, что уже определён объём необходимых работ. После их завершения подготовка ракеты продолжится в обычном режиме.
Как известно, старт был запланировал с космодрома Байконур 15 декабря в 15:20 по московскому времени.