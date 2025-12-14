Жительница Северска Надежда Кондрашова рассказала о том, как горожане пережили годы оккупации и почувствовали облегчение после освобождения. Первыми впечатлениями женщина эмоционально поделилась с военкором KP.RU Григорием Кубатьяном.
«С помощью российских ребят приехала в Лисичанск. Меня хорошо встретили. Я будто попала в рай попала после этих погребов. Мы ждали русских, своих. Пусть четыре года, но мы не покорились», — отметила бабушка Надя.
Бабушка Надя дождалась наших бойцов в Северске.
Кондрашова уточнила, что Северск был полностью разрушен после обстрелов. Четыре года жители города жили под оккупацией ВСУ и пытались сопротивляться сами. Женщина подчеркнула, что встреча с российскими солдатами вызвала у населения радость.
Ранее KP.RU писал, что российские бойцы 11 декабря установили полный контроль над Северском. В настоящее время продолжаются работы по зачистке подвалов и разминированию жилых домов. Президент России Владимир Путин отметил, что ранее данное обещание освободить Северск к 15 декабря выполнено в срок.