Пыль, плесень, смола: Врач перечислила опасности новогоднего декора и способы их устранения

Праздничные украшения — гирлянды, мишура, блёстки и декоративный снег — могут быть не только красивыми, но и абсолютно безопасными для здоровья. Выбирая гипоаллергенные материалы и натуральные ароматы, а также регулярно проветривая помещение, легко избежать раздражения глаз, кожи или дыхательных путей. Перед оформлением помещения, украшения, которые хранились с прошлого года, рекомендуется протереть от пыли. Особенно это важно в домах, где есть маленькие дети или люди с бронхиальной астмой или аллергией.