Кадышева отказалась от участия в праздничной съёмке на «России» из-за обиды

Ранее Надежда Кадышева возглавила рейтинг российских артистов с самой высокой ценой за концерт. Певица установила рекорд, запросив 25 миллионов рублей за 40-минутное выступление. Теперь она готова выступить на корпоративе за эту сумму, причём цена продолжает расти. Ближе к Новому году традиционно увеличивается спрос на выступления, и большинство дат уже забронированы до января.