Кадышева отказалась от участия в праздничной съёмке на «России» из-за обиды

При этом сам Кадышев-Костюк также появится в новогодних программах НТВ и Первого канала. В текущем сезоне на Первом канале ожидаются выступления ряда востребованных исполнителей, таких как Татьяна Куртукова, коллектив AY YOLA и Татьяна Буланова.
Ранее Надежда Кадышева возглавила рейтинг российских артистов с самой высокой ценой за концерт. Певица установила рекорд, запросив 25 миллионов рублей за 40-минутное выступление. Теперь она готова выступить на корпоративе за эту сумму, причём цена продолжает расти. Ближе к Новому году традиционно увеличивается спрос на выступления, и большинство дат уже забронированы до января.
Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.