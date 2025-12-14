В ЛДПР предложили установить для военных журналистов статус ветерана

«Военные журналисты плечом к плечу с нашими подразделениями проходят серьезный боевой путь, но государство до сих пор не признает их заслуг в полном объеме. ЛДПР не первый год борется с этой несправедливостью — журналист, который годами выезжает на задания в боевые районы, в итоге оказывается без социальных гарантий, а семьи погибших военкоров — без поддержки, которой они заслуживают. Это решение назрело давно, и государство должно сделать шаг навстречу людям, которые вносят колоссальный вклад в приближение победы», — заключил он.