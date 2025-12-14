Колизей, песня Шамана и Тактаров: в Омске прошёл турнир SFC 12

Школа единоборств Александра Шлеменко «Шторм» завершает юбилейный год. Финалом празднования 10-летия организации стал 12-й турнир промоушена Shlemenko Fighting Championship, который прошёл в субботу, 13 декабря, на «G-Drive Арене». Рассказываем о том, как он прошёл.
Собрать многотысячный аншлаг на спортивном мероприятии в Омске, как правило, можно только при условии, что это хоккейный матч. Однако на церемонии взвешивания перед SFC 12 Александр Шлеменко объявил: билетов на турнир в продаже больше нет! Места у ринга, в партере, на нижнем и верхнем ярусах были раскуплены подчистую. Фан-база у единоборств в Омске хорошая.
На той же церемонии взвешивания был объявлен секретный гость. Вышла настоящая сенсация: в Омск приехал сам Олег Тактаров. Первый чемпион UFC из России (этот статус неоднократно повторяли весь вечер) когда-то давно попал под обструкцию Шлеменко за то, что был рекламным лицом пивного бренда. Тактаров себя в обиду не дал и заявил, что любому, кто посмеет против него что-либо сказать, он готов «отломать ноги». То противостояние так и осталось в онлайне и скоро угасло, теперь же оба, видимо, решили начать всё с чистого листа.
«Я прилетел в Омск в четыре утра. В аэропорту меня встретил Александр Палыч и сразу повёз на экскурсию по городу, — рассказал Олег Тактаров. — Весь город исколесили, а когда люди стали просыпаться, подумалось, что пора уже мне и поспать. Мне всё понравилось: и еда, и гостиница, и что всё рядом находится, даже памятник Степанычу… Снял видео, запостил — за час уже 12 тысяч просмотров ролик набрал! Большинство из них, думаю, омичи».
Сам турнир знаменитому спортсмену тоже понравился. Несмотря на слова Тактарова о конкурентности всех пар, надо отметить, что далеко не все бои шли долго. Москвичу Алексею Полянскому хватило сорока секунд, чтобы справиться с Алексеем Бровкиным из Клина. В противостоянии двух омичей Сабянд Малоев нокаутировал Владислава Матвиенко. А вот единственный за вечер женский бой продлился все отведённые три раунда, и только судейским решением москвичка Ксения Румянцева одержала победу над Анной Ермаковой из Новосибирска.
Владимир Мигович (на фото) проиграл техническим нокаутом тюменцу Ахмеду Бибиеву, который представлял филиал школы «Шторм».
Таким же трудным вышел поединок Александра Матросова из Новосибирска и Андрея Курбатова из Иваново. По итогам трёх раундов один судья присудил сибиряку из школы «Шторм» уверенную победу, второй — волевую победу, а третий объявил ничью.
Зрелищным вышел бой между омичом Александром Шепелем и уральцем Сергеем Кузнецовым. Шепель скоро овладел инициативой, более минуты наносил точные удары в голову соперника, а затем провёл удушающий приём, и тот сдался всего за 21 секунду до гонга. Технический нокаут.
Обращали на себя внимание активные болельщики с фан-сектора.
«Не отступать и не сдаваться! Вставай! “— кричала Шепелю “Славянская трибуна”. Агрессивно и завораживающе красиво вели себя эти болельщики в чёрных футболках и с флагами, затягивая хором то “Катюшу”, то “Небо славян”.
Боец из школы «Шторм» Абдулмуталип Гайирбегов совмещает профессиональную карьеру с участием в спецоперации. Чтобы не растерять форму, он тренируется прямо на фронте, а бои проводит, когда оказывается в отпуске. Как сейчас.
В октагон Гайирбегов вышел под песню «Встанем» Шамана, которую прямо на сцене исполнил оркестр. Публика в этот момент как по команде встала в поддержку спортсмена. Соперник россиянина, бразилец Кайона Батиста, не проявил должного уважения к визави и, как показалось, чересчур много болтал прямо по ходу боя. В частности, под конец первого раунда смуглый южноамериканец жестами просил россиянина действовать активнее. Тот и повёл себя активнее: во втором раунде Батиста пропустил удар в челюсть, рухнул на канвас и был добит в несколько ударов.
Гайирбегов посвятил свою победу семье своего друга Рустама Омарова, чей ребёнок тяжело болен. Приз за победу он получил от основателя промоушена Fight Nights Камила Гаджиева. На радостях дагестанец сразу попросил Гаджиева дать ему возможность сразиться в будущем году в Гран-при. Тот пообещал сделать для этого всё возможное.
Против иранца Махьяра Рафии омич Станислав Набоян боролся три раунда. По судейским карточкам он единогласно был объявлен победителем — все трое судей решили, что россиянин ненамного, но сильнее бойца с Ближнего Востока.
Один из самых известных омских бойцов школы «Шторм» Александр Подмарёв тоже быстро справился с бразильцем Клейтоном Сильвой. Хватило удушающего приёма в первом раунде.
Если поединками кого-то было не удивить, то оформление боёв точно оценили все. Под главный поединок вечера ядро «G-Drive Арены» благодаря видеоряду превратилось в Колизей. А сражались на нём два гладиатора: русский «Спартанец» Андрей Корешков и поляк Пётр Недзельский по прозвищу «Воскресенье».
Отведённые на сражение пятнадцать минут получилось использовать ровно на половину. Недзельский успешно отзащищался в первом раунде, но во втором получил хай-кик в голову, тут же пропустил кулачный удар и упал на канвас, где продержался не больше двадцати секунд.
«За месяц до боя на тренировке травмировал руку, но специалисты Хоккейной академии “Авангард” всего за неделю поставили меня на ноги и я смог дальше готовиться, — рассказал Корешков после поединка. — Ничего неожиданного Недзельский мне не предложил. Я много его боёв посмотрел, заметил, что он неуступчивый, корявенький. С такими на технику тяжело работать, но я поймал момент и добил его».
«У нас сегодня необычный турнир. Мы подводим итоги, и мы видим те самые ростки, которые заложили 10 лет назад, — сказал по итогам SFC 12 Александр Шлеменко. — Нам есть что показать — тех ребят, ту работу, которую мы проделали, и мне приятно, что у нас получилось это сделать. Всем спасибо, кто пришел и поддерживал нас на этом юбилее, для нас это очень важно. Все вместе мы делаем эти прекрасные события и уверен, что у нас ещё всё впереди. Желаю всем нам большой удачи, все у нас получится, главное — верить в себя и помогать друг другу! “.