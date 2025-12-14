Колизей, песня Шамана и Тактаров: в Омске прошёл турнир SFC 12

«У нас сегодня необычный турнир. Мы подводим итоги, и мы видим те самые ростки, которые заложили 10 лет назад, — сказал по итогам SFC 12 Александр Шлеменко. — Нам есть что показать — тех ребят, ту работу, которую мы проделали, и мне приятно, что у нас получилось это сделать. Всем спасибо, кто пришел и поддерживал нас на этом юбилее, для нас это очень важно. Все вместе мы делаем эти прекрасные события и уверен, что у нас ещё всё впереди. Желаю всем нам большой удачи, все у нас получится, главное — верить в себя и помогать друг другу! “.