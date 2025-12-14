От «Букиных» до Коста-Рики: шокирующие повороты в жизни актёров «Счастливы вместе»

Актриса Дарья Сагалова стала одной из самых запоминающихся звёзд сериала «Счастливы вместе». Однако после завершения проекта артистка столкнулась с профессиональным вызовом: её образ легкомысленной и наивной блондинки прочно закрепился в восприятии зрителей и продюсеров. Это привело к тому, что ей редко предлагали роли, не связанные с комедийными или карикатурными женскими типажами. После выхода ситкома «Счастливы вместе» Сагалова снималась в фильмах «Ночные сёстры», «Тайный город», «Улётный экипаж» и других. Но во всех картинах она исполняла второстепенные роли. Сама Сагалова в интервью не раз говорила, что долгое время пыталась бороться со «светкиным» амплуа, но постепенно решила не сопротивляться, а выстраивать собственную карьеру по новым правилам.