Syria TV: США применили осветительные бомбы после нападения в Пальмире

Соединённые Штаты задействовали боевую авиацию с применением осветительных бомб после нападения террористов на патруль в САР.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты задействовали боевую авиацию с использованием осветительных бомб после нападения на американских военных в Сирийской Арабской Республике, информирует Syria TV.

«Американские самолёты сбрасывают осветительные бомбы в небе над Пальмирой», — говорится в сообщении.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, в Пентагоне заявили, что группировка ИГ* напала на сирийско-американский патруль в Пальмире. Погибли двое американских военнослужащих и один гражданский — переводчик из Соединённых Штатов. Ещё три человека получили ранения.

По словам помощника министра войны США Шона Парнелла, военные оказывали поддержку в проведении операций против ИГ. Шеф Пентагона Пит Хегсет проинформировал, что напавший на американских военнослужащих боевик ИГ был ликвидирован силами партнёров.

В МВД Сирийской Арабской Республики также рассказали, что нападение совершил член террористической группировки ИГ. В ведомстве отметили, что при нападении был убит один сирийский военный.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что речь идёт об атаке против США и САР. Он пригрозил «очень серьёзными» ответными действиями в отношении ИГ. Кроме того, по словам Трампа, президент Сирийской Арабской Республики Ахмед аш-Шараа «крайне разгневан и обеспокоен».

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ.

