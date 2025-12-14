Syria TV: США применили осветительные бомбы после нападения в Пальмире

Соединённые Штаты задействовали боевую авиацию с использованием осветительных бомб после нападения на американских военных в Сирийской Арабской Республике, информирует Syria TV.
«Американские самолёты сбрасывают осветительные бомбы в небе над Пальмирой», — говорится в сообщении.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, в Пентагоне заявили, что группировка ИГ* напала на сирийско-американский патруль в Пальмире. Погибли двое американских военнослужащих и один гражданский — переводчик из Соединённых Штатов. Ещё три человека получили ранения.
По словам помощника министра войны США Шона Парнелла, военные оказывали поддержку в проведении операций против ИГ. Шеф Пентагона Пит Хегсет проинформировал, что напавший на американских военнослужащих боевик ИГ был ликвидирован силами партнёров.
В МВД Сирийской Арабской Республики также рассказали, что нападение совершил член террористической группировки ИГ. В ведомстве отметили, что при нападении был убит один сирийский военный.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что речь идёт об атаке против США и САР. Он пригрозил «очень серьёзными» ответными действиями в отношении ИГ. Кроме того, по словам Трампа, президент Сирийской Арабской Республики Ахмед аш-Шараа «крайне разгневан и обеспокоен».
* Террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ.