Syria TV: США применили осветительные бомбы после нападения в Пальмире

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что речь идёт об атаке против США и САР. Он пригрозил «очень серьёзными» ответными действиями в отношении ИГ. Кроме того, по словам Трампа, президент Сирийской Арабской Республики Ахмед аш-Шараа «крайне разгневан и обеспокоен».