В университете США началась стрельба: есть жертвы

В университете Брауна в США произошла стрельба, по предварительным данным, есть жертвы. Об этом сообщает издание BNO News.
Официальные власти пока не предоставили точных данных о количестве пострадавших и погибших. Полиция продолжает осматривать территорию учебного заведения в поисках раненых и пытается установить масштаб происшествия.
Злоумышленник на данный момент не задержан и остаётся на свободе. Правоохранительные органы усилили патрулирование территории вокруг университета, чтобы обеспечить безопасность и предотвратить дальнейшие угрозы.
Ранее в Университете Флориды задержали мужчину, расстрелявшего шесть человек. Очевидцы рассказали, что это белый молодой мужчина студенческого вида. К кампусу он подъехал на машине.