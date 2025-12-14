Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В университете США началась стрельба: есть жертвы

BNO News: в Брауновском университете произошла стрельба, есть жертвы.

Источник: Комсомольская правда

В университете Брауна в США произошла стрельба, по предварительным данным, есть жертвы. Об этом сообщает издание BNO News.

Официальные власти пока не предоставили точных данных о количестве пострадавших и погибших. Полиция продолжает осматривать территорию учебного заведения в поисках раненых и пытается установить масштаб происшествия.

Злоумышленник на данный момент не задержан и остаётся на свободе. Правоохранительные органы усилили патрулирование территории вокруг университета, чтобы обеспечить безопасность и предотвратить дальнейшие угрозы.

Ранее в Университете Флориды задержали мужчину, расстрелявшего шесть человек. Очевидцы рассказали, что это белый молодой мужчина студенческого вида. К кампусу он подъехал на машине.