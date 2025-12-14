«Это тектонический сдвиг»: Мерц заявил о конце эпохи Pax Americana для Европы

Фридрих Мерц до того, как возглавил немецкое правительство, подал около пяти тысяч судебных исков к гражданам, которые высказывали в Сети критику и оскорбления в его адрес. Об этом 8 декабря сообщило издание Welt am Sonntag. Уточняется, что сотрудники полиции пришли с обысками к этим гражданам, а у некоторых изъяли технику.