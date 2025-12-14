Ричмонд
«Это тектонический сдвиг»: Мерц заявил о конце эпохи Pax Americana для Европы

«Эра идеологии» закончилась, а ФРГ нуждается в глубокой модернизации. Об этом в субботу, 13 декабря, высказался немецкий канцлер Фридрих Мерц в Мюнхене на съезде партии ХСС, которую он представляет.

В своей речи он допустил, что общество сможет понять всю полноту того, что происходит в мире, только спустя много лет.

— Это не приливы и отливы хороших отношений. Это тектонический сдвиг, — цитирует его издание Bild.

Германия является отстающей страной уже более десяти лет, отметил Мерц.

— Десятилетия Pax Americana («Американского мира») для нас закончились. Ностальгия не поможет. Это факт! Американцы сейчас настойчиво отстаивают свои интересы. И поэтому мы теперь должны отстаивать и свои, — заявил немецкий лидер.

Фридрих Мерц до того, как возглавил немецкое правительство, подал около пяти тысяч судебных исков к гражданам, которые высказывали в Сети критику и оскорбления в его адрес. Об этом 8 декабря сообщило издание Welt am Sonntag. Уточняется, что сотрудники полиции пришли с обысками к этим гражданам, а у некоторых изъяли технику.

