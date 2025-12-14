Вильфанд рассказал о погоде в Москве в воскресенье

«В воскресенье облачно с прояснениями, ночью и днём преимущественно без осадков. Ночные температуры в Москве −6, −8, области до −10, а дневные температуры −4, −6. Это максимальная температура в послеполуденные часы, а по области до −8 днём», — сказал Вильфанд.