Вильфанд рассказал о погоде в Москве в воскресенье

РИА Новости: Вильфанд предупредил о январской погоде в воскресенье в Москве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Ночные температуры в Москве в воскресенье составят 6−8 градусов мороза, а дневные — от минус 4 до минус 6, что больше соответствует январским показателям термометра, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее учёный рассказал РИА Новости, что температура в Москве и области упадёт до минус 9 градусов ночью в субботу, а температурный фон приблизится к средним многолетним значениям.

«В воскресенье облачно с прояснениями, ночью и днём преимущественно без осадков. Ночные температуры в Москве −6, −8, области до −10, а дневные температуры −4, −6. Это максимальная температура в послеполуденные часы, а по области до −8 днём», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что такая температура на 2−3 градуса ниже нормы.

«То есть это январская, такая нормальная январская температура», — сказал синоптик.

Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
