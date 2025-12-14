Вильфанд рассказал о погоде в Москве в воскресенье

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Ночные температуры в Москве в воскресенье составят 6−8 градусов мороза, а дневные — от минус 4 до минус 6, что больше соответствует январским показателям термометра, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ранее учёный рассказал РИА Новости, что температура в Москве и области упадёт до минус 9 градусов ночью в субботу, а температурный фон приблизится к средним многолетним значениям.
«В воскресенье облачно с прояснениями, ночью и днём преимущественно без осадков. Ночные температуры в Москве −6, −8, области до −10, а дневные температуры −4, −6. Это максимальная температура в послеполуденные часы, а по области до −8 днём», — сказал Вильфанд.
Он отметил, что такая температура на 2−3 градуса ниже нормы.
«То есть это январская, такая нормальная январская температура», — сказал синоптик.