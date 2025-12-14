Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме поздравили Непряеву и Коростелёва с завоеванием квот на Олимпиаду

Зампред думского Комитета по спорту Дмитрий Свищёв поздравил лыжников Савелия Коростелёва и Дарью Непряеву. Они успешно выполнили квалификационный норматив для участия в Олимпийских играх 2026 года.

Источник: Life.ru

В разговоре с «Чемпионатом» Свищёв назвал возвращение российских лыжников в большой спорт после длительного перерыва неплохим, отметив, что феерии никто не ждал. Он отметил, что тренеры ставили именно такую задачу. «То, что они выступили спустя несколько лет перерыва и квалифицировались на Олимпийские игры — это отличный результат», — сказал депутат.

Парламентарий добавил, что теперь у спортсменов есть время хорошо подготовиться к Играм. Он также выразил надежду, что этот успех станет примером для других российских лыжников для возвращения в международную спортивную семью.

Напомним, Непряева и Коростелёв выступили в квалификации к спринту на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Они заняли 39-е и 52-е места соответственно. В финальную часть соревнований россияне не прошли, но олимпийские квоты завоевали. Игры состоятся в Италии с 6 по 22 февраля.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.