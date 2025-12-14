В Госдуме поздравили Непряеву и Коростелёва с завоеванием квот на Олимпиаду

В разговоре с «Чемпионатом» Свищёв назвал возвращение российских лыжников в большой спорт после длительного перерыва неплохим, отметив, что феерии никто не ждал. Он отметил, что тренеры ставили именно такую задачу. «То, что они выступили спустя несколько лет перерыва и квалифицировались на Олимпийские игры — это отличный результат», — сказал депутат.