Life.ru узнал, что делать, если рецептурные препараты закончились в отпуске

Ранее Life.ru объяснил, как выгоднее присоединить отпуск к новогодним каникулам. На примере зарплаты в 90 тысяч рублей было рассмотрено два сценария. Если взять отпуск на две недели в декабре (с 17 по 30 число), то общие выплаты за месяц составят около 88,43 тыс. рублей. Если же перенести эти две недели на январь, сумма выплат упадёт до примерно 69,34 тыс. рублей. Таким образом, с экономической точки зрения присоединять отпуск к новогодним праздникам выгоднее в декабре.