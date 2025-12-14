Опрос показал, кто в России имеет высокие зарплатные ожидания

«Россияне поделились своими зарплатными ожиданиями на 2026 год, и в среднем хотели бы получать 214 900 рублей в месяц. При этом представители из IT, интернета и телекома выразили самые высокие ожидания, называя сумму в 270 200 рублей. Специалисты из ритейла и торговли нацелены на доход в 251 200 рублей, а занятые в маркетинге и рекламе — на 231 700 рублей», — говорится в результатах исследования.