Адвокат научил, как получить с соседей компенсацию за затопление

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Затопление по вине соседей в многоквартирных домах — частое явление. Как взыскать ущерб с виновника, рассказал агентству «Прайм» адвокат МКА «Советник-Центр» Александр Шиманский.
«Нужно оперативно обесточить квартиру, а затем подняться к соседям выше, чтобы установить источник протечки и перекрыть водоснабжение. Если к источнику нет доступа, необходимо вызвать представителей УК для перекрытия воды по всему стояку в доме», — советует он.
После этого управляющая компания должна составить акт о причинах утечки, повреждениях и виновных лицах. Важно, чтобы все убытки были подробно описаны, а лучше составить второй акт спустя пару недель, чтобы проявились все скрытые повреждения. Необходимо заказать оценку у квалифицированного специалиста.
Сначала стоит попытаться договориться с виновником в досудебном порядке, если это не удается, подавайте в суд. Если решение вынесут в вашу пользу, ответчик обязан будет компенсировать убытки и ваши расходы на экспертизу, заключил Шиманский.