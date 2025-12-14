Syria TV: США сбросили осветительные бомбы после нападения ИГИЛ* в Пальмире

После атаки группировки ИГИЛ* на американских военнослужащих в Пальмире США применили осветительные бомбы. Об этом сообщает Syria TV.
По информации телеканала, в течение двух часов после инцидента в городе были арестованы как минимум три человека. Для проведения этих задержаний американские и сирийские военные вошли в два района Пальмиры.
Ранее США направили в этот регион два истребителя F-16, чтобы продемонстрировать свою силу и готовность к ответу. Предварительно, совместные подразделения Дамаска и американцев подверглись атаке в районе Пальмиры. После нападения американские вертолёты эвакуировали раненых на военно-воздушную базу Эт-Танф.
В Пентагоне подтвердили, что двое военнослужащих США и один гражданский переводчик получили смертельные ранения во время операции против ИГИЛ*. Ещё трое американцев получили ранения. Военное ведомство уточнило, что потери произошли из-за засады, устроенной боевиком террористической организации, которого впоследствии уничтожили.
*Организация признана террористической и запрещена в России.