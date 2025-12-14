Запуск ракеты «Протон-М» перенесли для устранения недочётов

А в ноябре с Байконура стартовала ракета с кораблём «Союз МС-28», нейросетью GigaChat и мухами. Экипаж проведёт на орбите 242 суток. Запланировано проведение более 40 научных экспериментов и два выхода в открытый космос. Первый выход предназначен для установки аппаратуры «Солнце-Терагерц», позволяющей прогнозировать солнечную активность, а второй — для технического обслуживания модуля «Заря». Возвращение запланировано на конец июля 2026 года.