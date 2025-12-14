Ричмонд
Запуск ракеты «Протон-М» перенесли для устранения недочётов

Запланированный на 15 декабря пуск ракеты-носителя «Протон-М» с Байконура перенесён. Причиной стали технические несоответствия, выявленные в разгонном блоке в ходе стандартных предполётных проверок. В «Роскосмосе» пояснили, что обнаруженное локальное отклонение потребовало переноса старта запуска.

Источник: Life.ru

Как сообщил заместитель генерального директора корпорации Иван Данилов, специалисты уже приступили к работе, после завершения которой подготовка к запуску возобновится. Несмотря на сдвиг по времени, в госкорпорации уверяют, что это не скажется на выполнении научной программы.

Ракета с метеоспутником «Электро-Л» № 5 была установлена на стартовом комплексе 13 декабря, а за день до этого доставлена на космодром.

А в ноябре с Байконура стартовала ракета с кораблём «Союз МС-28», нейросетью GigaChat и мухами. Экипаж проведёт на орбите 242 суток. Запланировано проведение более 40 научных экспериментов и два выхода в открытый космос. Первый выход предназначен для установки аппаратуры «Солнце-Терагерц», позволяющей прогнозировать солнечную активность, а второй — для технического обслуживания модуля «Заря». Возвращение запланировано на конец июля 2026 года.

