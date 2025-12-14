Лукашенко попросил не задавать ему «гадкие вопросы» о Путине и Трампе

Белорусский президент Александр Лукашенко во время интервью американскому каналу Newsmax TV попросил журналистку не задавать ему «гадкие вопросы» про российского коллегу Владимира Путина, главу Соединенных Штатов Дональда Трампа и председателя Китая Си Цзиньпина. Об этом в субботу, 13 декабря, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
Он назвал себя убежденным сторонником американского лидера. Также глава Белоруссии заявил, что Путин является его «близким родственником», а Си Цзиньпин — хорошим другом.
— Поэтому никаких гадких вопросов в отношении этих трех лиц не задавайте, — попросил Лукашенко, передает Telegram-канал.
Спецпосланник президента Соединенных Штатов Америки по Белоруссии Джон Коул ранее сообщил, что еще почти 1000 заключенных могут быть освобождены в ближайшие месяцы. Он выразил надежду, что их отпустят «одной большой группой».
Помилованных Александром Лукашенко оппозиционеров, в том числе Виктора Бабарико и Марию Колесникову, после освобождения доставили на Украину.