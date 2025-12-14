Кому положены дополнительные выплаты к Новому году

К ним относятся работники с указанной в документах годовыми или новогодними премиями, получатели регулярных пенсий и пособий, а также семьи и льготники, участвующие в региональных программах поддержки, сообщает ИА DEITA.RU.
Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земледелия и имущественных отношений Сергей Гаврилов. Парламентарий отметил, что единая федеральная выплата для всех граждан не предусмотрена.
В России вступили в силу новые правила премирования. Теперь работодатели обязаны закреплять в локальных актам — трудовых или коллективных договорах — условия оплаты труда, включая конкретные критерии, показатели и порядок определения годовой премии.
Это исключает размытые формулировки. Также, общий месячный доход с учетом возможного снижения премии не может быть уменьшен более чем на одну пятую от обычного уровня, что дает сотрудникам возможность защищать свои права в случае споров с работодателем.
Гаврилов подчеркнул, что право на получение премии имеют только те сотрудники, для которых это прямо прописано в документах. При отсутствии таких положений формального права требовать «тринадцатую зарплату» нет, даже если ранее работодатель производил подобные выплаты.
Пенсионеры, у которых дата выплаты приходится на первые числа января, получат январскую пенсию досрочно, в конце декабря. Что касается идеи введения единой федеральной новогодней выплаты, по словам парламентария, эта тема регулярно обсуждается, однако на конец 2025 года соответствующих решений принято не было.
«Зато можно с уверенностью назвать группы граждан, которые практически гарантированно получат деньги перед праздниками: это работники с прописанными в документах годовыми или новогодними премиями, получатели регулярных пенсий и пособий по графику, а также семьи и льготники, участвующие в региональных программах поддержки», — заключил Гаврилов.