В аэропорту Пулково ввели временные ограничения, в Пскове — отменили

«Аэропорт Пулково — введены временные ограничения на выпуск воздушных судов. Приём воздушных судов в аэропорту разрешён», — указано в сообщении ведомства.
В пресс-службе Росавиации добавили, что ограничения нужны, чтобы обеспечить безопасность полётов.
Ранее на территорию Волгоградской области была совершена атака беспилотников. Подразделения противовоздушной обороны отражают угрозу. В Урюпинске в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. На месте происшествия работают пожарные, оперативные службы и сотрудники муниципального образования. Из домов, прилегающих к нефтебазе, эвакуируют жителей. Для них развёрнут пункт временного размещения. По предварительной информации, пострадавших нет.
