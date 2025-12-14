Ричмонд
В аэропорту Пулково ввели временные ограничения, в Пскове — отменили

Росавиация временно закрыла аэропорт Пулково на выпуск самолётов и одновременно с этим сняла ограничения на приём и выпуск самолётов в воздушной гавани в Пскове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Life.ru

«Аэропорт Пулково — введены временные ограничения на выпуск воздушных судов. Приём воздушных судов в аэропорту разрешён», — указано в сообщении ведомства.

В пресс-службе Росавиации добавили, что ограничения нужны, чтобы обеспечить безопасность полётов.

Ранее на территорию Волгоградской области была совершена атака беспилотников. Подразделения противовоздушной обороны отражают угрозу. В Урюпинске в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. На месте происшествия работают пожарные, оперативные службы и сотрудники муниципального образования. Из домов, прилегающих к нефтебазе, эвакуируют жителей. Для них развёрнут пункт временного размещения. По предварительной информации, пострадавших нет.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

