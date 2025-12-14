Супруг Бородиной призвал наказать людей, участвующих в травле дочери жены Теоны

Недавно в Сети завирусилось видео, где у Теоны и ее подруги спросили, куда бы они потратили миллион долларов. Девочки сказали, что хотели бы купить весь «Дубай Молл», Rolls-Royce и слетать на Мальдивы. После чего их начали высмеивать, указывая на глупость и избалованность. Бородина заявила, что в полном ответе они хотели отдать деньги мамам и на благотворительность.