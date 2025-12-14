Супруг Бородиной призвал наказать людей, участвующих в травле дочери жены Теоны

Супруг телеведущей Ксении Бородиной блогер Николай Сердюков высказался о травле ее младшей дочери Теоны.
Он призвал наказать инициаторов травли — пресекать их действия в судебном порядке или общественным порицанием.
— Очень просто вырезать один момент, смонтировать и выставить ребенка идиотом, — заявил блогер в беседе с Telegram-каналом «Звездач».
По его словам, и он, и телеведущая легко переживают нападки хейтеров, но в адрес девочки такого допускать нельзя.
— Считаю, что за такие вещи следует наказывать. Я никогда не буду Теоне отцом, но отношусь к ней точно так же, как к члену своей семьи, — подчеркнул Сердюков.
Недавно в Сети завирусилось видео, где у Теоны и ее подруги спросили, куда бы они потратили миллион долларов. Девочки сказали, что хотели бы купить весь «Дубай Молл», Rolls-Royce и слетать на Мальдивы. После чего их начали высмеивать, указывая на глупость и избалованность. Бородина заявила, что в полном ответе они хотели отдать деньги мамам и на благотворительность.
В ноябре Ксения Бородина прокомментировала слова журналистки Ксении Собчак о предполагаемом разводе с Николаем Сердюковым, отметив, что не чувствует обиды на нее. По ее мнению, телеведущая распространяет слухи о ее расставании с мужем в ответ на отказ от интервью.