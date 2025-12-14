Ричмонд
NBC: два человека погибли, ещё 20 ранены из-за стрельбы в Браунском университете

Восемь человек серьезно пострадали при стрельбе в американском университете.

Источник: Комсомольская правда

В результате стрельбы, которая произошла в университете Брауна, погибло как минимум два человека, ещё около 20 получили различные ранения. Об этом сообщает телеканал NBC.

Полиция пока не раскрывает точное число пострадавших, их состояние здоровья и подробности инцидента. Представитель правоохранительных органов, подтвердивший информацию о двух погибших, отметил, что из-за того, что расследование всё ещё продолжается, так что обсуждать дополнительные детали в публичном пространстве невозможно, сообщает агентство AP.

Мэр города Провиденс в своем заявлении подчеркнул, что восемь человек получили тяжёлые травмы в результате этого происшествия, требующие немедленной медицинской помощи.

На данный момент виновник случившегося остаётся на свободе, полиция продолжает его поиски и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и студентов.

Напомним, ЧП произошло 13 декабря, в субботу. Ранее сообщалось о случае, когда в Университете Флориды был задержан мужчина, который открыл стрельбу и убил шестерых человек.