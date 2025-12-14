Ричмонд
Хабаровчанам напоминают о правилах поведения на тонком льду

Инспекторы МЧС проводят рейды в связи с опасностью нахождения на тонком льду.

Источник: МЧС РФ

К сожалению, предупреждения и запрещающие знаки не останавливают заядлых рыбаков.

Что же необходимо делать, если вы оказались на тонком льду?

В случае если вы оказались на тонком льду, нужно возвращаться к берегу по той же дороге, по которой вы на него вышли; Если вы провалились под лед, то нужно вылезать из воды на лед с помощью подтягиваний. Ни в коем случае нельзя вставать на лед, так как под своим весом его можно просто раздавить; Если тонет другой человек, то в первую очередь нужно позвонить в службу спасения по номеру 112, а затем найти какие-нибудь подручные длинные средства, например крепкую палку или веревку. В лучшем случае нужно оставаться на берегу и пытаться вытащить человека из-подо льда именно этими средствами, так как в ином случае вы рискуете сами провалиться под него.