Хабаровчанам напоминают о правилах поведения на тонком льду

В случае если вы оказались на тонком льду, нужно возвращаться к берегу по той же дороге, по которой вы на него вышли; Если вы провалились под лед, то нужно вылезать из воды на лед с помощью подтягиваний. Ни в коем случае нельзя вставать на лед, так как под своим весом его можно просто раздавить; Если тонет другой человек, то в первую очередь нужно позвонить в службу спасения по номеру 112, а затем найти какие-нибудь подручные длинные средства, например крепкую палку или веревку. В лучшем случае нужно оставаться на берегу и пытаться вытащить человека из-подо льда именно этими средствами, так как в ином случае вы рискуете сами провалиться под него.